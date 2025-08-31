বৈশ্বিক তালিকায় এক ধাপ পিছিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর

লন্ডনভিত্তিক শিপিং সংক্রান্ত সংবাদমাধ্যম লয়েডস লিস্টের বিশ্বের ১০০ শীর্ষ বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান এক ধাপ অবনতি হয়েছে। এবার তালিকার ৬৮তম স্থানে অবস্থান করছে দেশের প্রধান এ সমুদ্র বন্দর।
তালিকার প্রথম পাঁচটির চারটিই চীনের বন্দর। শীর্ষে রয়েছে সাংহাই। গত বছর বন্দরটি দিয়ে ৫ কোটি ১৫ লাখ একক কনটেইনার পরিবহন হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুর বন্দর। ভারতের মুন্দ্রা ও জহরলাল নেহেরু বন্দরও আগের অবস্থান হারিয়েছে।
২০২৪ সালে বন্দরগুলোতে কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা হিসাব করে এ তালিকা প্রকাশ করেছে লয়েডস লিস্ট।
লয়েডস লিস্টের প্রকাশনায় চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে এই বন্দর ৩২ লাখ ৭৫ হাজার একক কনটেইনার পরিবহন করেছে। ২০২৩ সালে কনটেইনার পরিবহন হয়েছিল ৩০ লাখ ৫০ হাজার। সেই হিসাবে কনটেইনার পরিবহন ৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ বেড়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের চারটি কনটেইনার টার্মিনাল, কমলাপুর কনটেইনার ডিপো ও পানগাঁও নৌ টার্মিনাল মিলে এসব কনটেইনার ওঠানো-নামানো হয়েছে। এর মানে হলো, কনটেইনার পরিবহন বাড়লেও বৈশ্বিক তালিকায় পিছিয়ে গেল চট্টগ্রাম বন্দর।
লন্ডনভিত্তিক লয়েড’স লিস্ট প্রতি বছর বিশ্বের ১০০ শীর্ষ বন্দরের তালিকা প্রকাশ করে। সাধারণত প্রতি বছর কোন বন্দর কী পরিমাণ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করেছে, তার ওপর ভিত্তি করে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। অন্য কোনো সূচক এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।
গত এক দশকে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান সবচেয়ে ভালো ছিল ২০১৯ সালে। ওই বছর এ বন্দরের অবস্থান ছিল ৫৮তম।