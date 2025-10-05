বিসিবি নির্বাচন: হাইকোর্টের দুটি আদেশই স্থগিত, ফিরছে ১৫ ক্লাব

খেলাধুলা প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া দুটি আদেশ স্থগিত রেখেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। এর ফলে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটি থেকে কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার পাশাপাশি ১৫টি ক্লাবের নির্বাচনে অংশ নিতে আর কোনো বাধা রইল না।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের লোগো

রবিবার আপিল বিভাগের বিচারপতি ফারাহ মাহবুবের নেতৃত্বাধীন চেম্বার জজ আদালত এই আদেশ দেন। এর মধ্য দিয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাউন্সিলর চেয়ে পাঠানো চিঠির ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ অকার্যকর থাকলো।

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বিসিবি সভাপতির পাঠানো ওই চিঠির কার্যক্রম স্থগিত করে একটি আদেশ দেন। বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ চিঠিটি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছিলেন।

বিসিবির ২০২৪ সালের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ২০২৫ সালের পরিচালনা পরিষদ নির্বাচনের জন্য সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে এই কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গত ১৮ সেপ্টেম্বর বিসিবি সভাপতি জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটি থেকে কাউন্সিলর চেয়ে চিঠি পাঠান। এর আগে ১ ও ২ সেপ্টেম্বর রেজিস্টার্ড ডাক ও কুরিয়ারযোগে কাউন্সিলর মনোনয়ন ফরম এবং গঠনতন্ত্রের কপিসহ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়।

এদিকে, গত ১১ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেও বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের বিসিবির সংশোধিত গঠনতন্ত্র, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ ৯.১ এর (ক) এবং (খ) ধারা অনুসরণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

হাইকোর্টের আদেশের পর বিসিবি আপিল বিভাগে আবেদন করলে চেম্বার আদালত ২২ সেপ্টেম্বরই সেই আদেশ স্থগিত করেন এবং ২৮ সেপ্টেম্বর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। রবিবারের শুনানিতে রিটের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ ও ব্যারিস্টার অনীক আর হক এবং বিসিবির পক্ষে ব্যারিস্টার মাহিন এম রহমান শুনানি করেন।

