বিশ্বকাপ প্রাইজমানি বাড়ানোর ঘোষণা ফিফার

স্পোর্টস ডেস্ক

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ও অংশগ্রহণ ফি বাড়াতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে ফিফা। এই সপ্তাহে ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে বর্ধিত তহবিলের বিস্তারিত বিবরণ অনুমোদিত হবে।

বেশ কয়েকটি জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছিল, বিশ্বকাপে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ, কার্যক্রম ও করের উচ্চ ব্যয়ের কারণে তারা আর্থিকভাবে লোকসান হবে, এমনকি যদি তাদের দল টুর্নামেন্টে সফল হয় এবং শেষ পর্যন্ত যায়।

তাদের উত্থাপিত উদ্বেগের প্রেক্ষিতে ফিফা এই টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি বাড়াতে রাজি হয়েছে। গত ডিসেম্বরে রেকর্ড ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের বিশ্বকাপ প্রাইজমানি ঘোষণা করেছিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যেখানে অংশগ্রহণকারী ৪৮ দলের প্রত্যেকে ন্যূনতম ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার পাবে এবং  চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫ কোটি ডলার।

কিন্তু বেশ কয়েকটি জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনার পর এই প্রাইজমানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফিফার একজন মুখপাত্র বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, ‘২০২৬ সালের ২৮ এপ্রিল কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কাউন্সিলের একটি বৈঠকের আগে ফিফা নিশ্চিত করছে যে, লভ্যাংশ বা রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়ে তারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে।’

‘এর মধ্যে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলের জন্য আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি এবং ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের জন্য উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ বাড়ানোর একটি প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।’, বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়েছে।

‘২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবল সম্প্রদায়ের আর্থিক অবদানের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী উদাহরণ হয়ে থাকবে। ফিফা তার ফিফা ফরোয়ার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিশ্ব ফুটবলের কল্যাণে বর্তমানে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থানে থাকতে পেরে গর্বিত। আলোচনা সাপেক্ষে বিস্তারিত তথ্য যথাসময়ে জানানো হবে।’

Source: https://www.dhakapost.com/sports/447864

