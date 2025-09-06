বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছে না পাকিস্তান, সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায়

24 Live Newspaper

খেলাধুলা প্রতিবেদক

আসন্ন নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না পাকিস্তান। ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে ভারতের গৌহাটিতে। তবে দুই দেশের বৈরি রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানা বা দেশটির কোনো প্রতিনিধিই সেখানে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানিয়েছে দেশটির প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের লোগো

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হবে। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবার সরাসরি প্রভাব ফেলল নারী বিশ্বকাপেও। আগামী তিন বছর তারা একে অপরের দেশে কোনো আইসিসি আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্ট খেলবে না।

এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারত। মূলত ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই ২০০৮ সালের পর থেকে পাকিস্তান সফর করে না ভারত। তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানও পাল্টা শর্ত দেয় এবং ভারতে কোনো টুর্নামেন্টে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

এই সিদ্ধান্তের ফলে আসন্ন বিশ্বকাপে পাকিস্তান তাদের সব ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। এমনকি দলটি ২৯ অক্টোবর সেমিফাইনাল এবং ২ নভেম্বর ফাইনালে উঠলেও ম্যাচগুলো কলম্বোতেই অনুষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তান তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আগামী ২ অক্টোবর, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এরপর বহুল প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান লড়াইটি অনুষ্ঠিত হবে ৫ অক্টোবর।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। নিজেদের মাটিতে অনুষ্ঠিত সেই বাছাইপর্বে তারা টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে।

