বিশাল গোষ্ঠীর সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে সরকার: মুফতি ফয়জুল করিম

বিশাল গোষ্ঠীর সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছে সরকার: মুফতি ফয়জুল করিম
বিশাল গোষ্ঠীর সাথে সরকার বিরোধ সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম।
শুক্রবার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ইসলামি শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
সমাবেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বলব -আপনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেছেন, আজকে বাংলাদেশকে বিভক্ত করতেছেন। যাদেরকে বিচারের আওতায় আনা উচিৎ ছিলো তাদের বিচারের আওতায় না এনে আমাদের এক বিশাল গোষ্ঠীর সাথে বিপক্ষ (বিরোধ) সৃষ্টি করেছেন।
তিনি আরো বলেন, আমার মনে হয় এটা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে না। এজন্য হুশ করে কাজ করতে হবে। আমি বাংলাদেশের অবস্থা খুব ভালো দেখছি না। এজন্য আমি শ্রমিক ভাইদের সবাইকে বলবো সতর্ক থাকুন। যখন ডাক দেওয়া হবে -রাস্তায় ঝাপিয়ে পড়বেন ইনশা-আল্লাহ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম। সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন ও অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমাদ, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, সহকারী মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা শেখ ফজলে বারী মাসউদ, ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি হাফেজ সিদ্দিকুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল কে এম বিল্লাল হোসাইন, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল এইচ এম রফিকুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ।