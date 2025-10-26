বিমানবন্দর রেলস্টেশনে সেনা অভিযানে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার

- ২৪ ডেস্ক
ঢাকা বিমানবন্দর রেলস্টেশনে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে আটটি বিদেশি পিস্তল, বিস্ফোরক ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) সকালে পরিচালিত এ অভিযানে চারজন সন্দেহভাজনকে আটক করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে অভিযানটি শুরু হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি গোয়েন্দা সংস্থা ও রেলওয়ে পুলিশ এতে অংশ নেয়।
অভিযানের লক্ষ্য ছিল রাজশাহীগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি নির্দিষ্ট কোচ। তল্লাশির সময় ওই কোচ থেকেই ৮টি বিদেশি পিস্তল, ১৬টি ম্যাগাজিন, ২৬ রাউন্ড গুলি, ২ দশমিক ৩৯ কেজি গানপাউডার এবং ২ দশমিক ২৩ কেজি প্লাস্টিক বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়।
আইএসপিআরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জনগণের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী সবসময় বদ্ধপরিকর। সন্ত্রাস, নাশকতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমনে এ ধরনের যৌথ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।