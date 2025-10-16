বিমানবন্দরে দর্শকদের রোষানলে ক্রিকেটাররা, আবেগঘন বার্তা নাঈম শেখের

এশিয়া কাপে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি বাংলাদেশ। যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ বইছিল দেশের ক্রিকেটভক্তদের মাঝে। সামাজিক মাধ্যমে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তবে এরপর আফগানিস্তান সিরিজ থাকায় ক্রিকেটারদের অধিকাংশই থেকে যান সংযুক্ত আরব আমিরাতে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ তাদের ধবলধোলাই করলেও, ওয়ানডেতে উল্টো চিত্র দেখেছে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
আফগান সিরিজ শেষে গতকাল (বুধবার) রাতে দেশে ফিরতেই দর্শকদের তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়েন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা। নিকট-অতীতে তাদের এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। কেউ শুনেছেন দুয়ো, কেউ–বা পরিবারের সামনে হেনস্তার শিকার হয়েছেন। তাওহীদ হৃদয় ও নাঈম শেখদের গাড়ি লক্ষ্য করে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তুলনামূলক বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়। স্বভাবতই তাতে মনক্ষুণ্ন হয়েছেন নাঈম। পরে এই বাঁ-হাতি ব্যাটার বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে একটি আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন।
নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নাঈম শেখ লিখেছেন, ‘আমরা যারা মাঠে নামি, আমরা শুধু খেলি না। আমরা দেশের নামটা বুকে নিয়ে নামি। লাল-সবুজ পতাকাটা শুধু শরীরে নয়, রক্তে মিশে থাকে। প্রতিটা বল, প্রতিটা রান, প্রতিটা শ্বাসে চেষ্টা করি সেই পতাকাটাকে গর্বিত করতে। হ্যাঁ, কখনো পারি, কখনো পারি না। জয় আসে, পরাজয়ও আসে, এটাই খেলাধুলার বাস্তবতা। জানি, আমরা যখন হেরে যাই, তখন আপনাদের কষ্ট হয়, রাগ হয়। কারণ আপনারাও এই দেশটাকে আমাদের মতোই ভালোবাসেন।’
‘কিন্তু আজ যেভাবে আমাদের প্রতি ঘৃণা, গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, তা সত্যিই কষ্ট দেয়। আমরা মানুষ, ভুল করি, কিন্তু কখনও দেশের প্রতি ভালোবাসা-চেষ্টার ঘাটতি রাখি না। প্রতিটা মুহূর্তে চেষ্টা করি দেশের জন্য, মানুষের জন্য, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে।’
সমালোচনা যৌক্তিকভাবে করা হোক বলেও সমর্থকদের প্রতি আহবান করেছেন নাঈম, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়। সমালোচনা হোক যুক্তিতে, রাগে নয়। কারণ আমরা সবাই একই পতাকার সন্তান। জয় হোক, পরাজয় হোক, লাল-সবুজ যেন আমাদের সবার গর্ব থাকে, ক্ষোভের নয়। আমরা লড়ব, আবার উঠব, দেশের জন্য, আপনাদের জন্য, এই পতাকার জন্য।’
প্রসঙ্গত, তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে আফগানদের কাছে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। বিশেষ করে শেষ দুই ম্যাচে যথাক্রমে ১০৯ এবং ৯৩ রানে অলআউট হয়ে বড় হারের লজ্জায় পড়েছে মিরাজ-নাঈম-হৃদয়রা। যা এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও হেলায় হারানোর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ক্রিকেটভক্তদের মাঝে। কেবল শেষ ওয়ানডেতে খেলেছেন নাঈম শেখ, যেখানে বাঁ-হাতি এই ওপেনার ২৪ বলে করেন স্রেফ ৭ রান।