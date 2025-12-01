বিপিএল নিলাম: ১.১ কোটিতে নাঈম, চড়া দামে হৃদয়, ৩৫ লাখে মুশফিক-রিয়াদ

খেলাধুলা প্রতিবেদক

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আসন্ন আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট বা নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মোট ৪০৭ জন ক্রিকেটারের নাম নিবন্ধিত হয়। নিলাম শেষে ৭৩ জন দেশি এবং ১২ জন বিদেশি ক্রিকেটার দল খুঁজে পেয়েছেন।

নাঈম শেখ, তাওহীদ হৃদয় ও মুশফিক-রিয়াদ

নিলামের শুরুতে সবচেয়ে বেশি দাম পান বাঁহাতি ওপেনার নাঈম শেখ। চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স ও সিলেট টাইটান্সের মধ্যে তীব্র দর কষাকষির পর ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় তাকে দলে নেয় চট্টগ্রাম। অন্যদিকে, তারকা ব্যাটার লিটন দাসকে ৭০ লাখ টাকায় ভিড়িয়েছে রংপুর রাইডার্স। তরুণ তাওহীদ হৃদয়কে নিয়েও দলগুলোর মধ্যে ছিল ব্যাপক আগ্রহ; ৩৫ লাখ ভিত্তিমূল্যের এই ক্রিকেটারকে শেষ পর্যন্ত ৯২ লাখ টাকায় কিনেছে রংপুর।

অন্যান্যদের মধ্যে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও তানজিম হাসান সাকিব ৬৮ লাখ টাকা করে পেয়েছেন। শামীম পাটোয়ারি ও মোহাম্মদ মিঠুন ৫৬ লাখ টাকায় ঢাকা ক্যাপিটালসে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দারুণ ফর্মে থাকা হাবিবুর রহমান সোহানকে ৫০ লাখ টাকায় দলে নিয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।

এবারের নিলামে সবচেয়ে বড় নাটকীয়তার জন্ম হয় মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে। ৩৫ লাখ টাকার ‘বি’ ক্যাটাগরিতে থাকা এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে প্রথম ডাকে কোনো দলই নিতে আগ্রহ দেখায়নি। তবে নিলামের শেষ পর্যায়ে তাদের প্রতি ‘সম্মান’ জানিয়ে ভিত্তিমূল্যেই মাহমুদউল্লাহকে রংপুর রাইডার্স এবং মুশফিককে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স দলে অন্তর্ভুক্ত করে।

নিলামের অন্যতম চমক ছিলেন তরুণ পেসার আব্দুল গাফফার সাকলাইন। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে প্রথমবারের মতো বিপিএলে দল পেলেন তিনি। ৪৪ লাখ টাকায় তাকে দলে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। দল পাওয়ার পর উচ্ছ্বসিত সাকলাইন বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমি টাকার চিন্তা কখনো করিনি। খেলার সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম এবং নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’ তিনি আরও জানান, ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর কঠোর পরিশ্রমের অনুরাগী হওয়ায় তার মতোই উদযাপনের ভঙ্গি করেন তিনি।

বিপিএলের ছয় দলের চূড়ান্ত স্কোয়াড:

ঢাকা ক্যাপিটালস: সরাসরি চুক্তিতে: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, অ্যালেক্স হেলস, উসমান খান। নিলাম থেকে: শামীম হোসেন পাটোয়ারি, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, মোহাম্মদ মিঠুন, তাইজুল ইসলাম, তোফায়েল আহমেদ, ইরফান শুক্কুর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মারুফ মৃধা, জায়েদ উল্লাহ, ময়নুল ইসলাম, দাসুন শানাকা, জুবাইদ আকবরী।

রংপুর রাইডার্স: সরাসরি চুক্তিতে: নুরুল হাসান সোহান, মুস্তাফিজুর রহমান, খাওয়াজা নাফে, সুফিয়ান মুকিম। নিলাম থেকে: লিটন দাস, তাওহীদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, নাঈম হাসান, কামরুল ইসলাম রাব্বি, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, ইফতেখার হোসেন ইফতি, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, আব্দুল হালিম, মেহেদী হাসান সোহাগ, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক।

নোয়াখালী এক্সপ্রেস: সরাসরি চুক্তিতে: সৌম্য সরকার, হাসান মাহমুদ, জনসন চার্লস, কুশল মেন্ডিস। নিলাম থেকে: জাকের আলী অনিক, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, হাবিবুর রহমান সোহান, নাজমুল ইসলাম অপু, রেজাউর রহমান রাজা, আবু হাশেম, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন দিপু, মেহেদী হাসান রানা, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, রহমতউল্লাহ আলী, ইহসানউল্লাহ খান, হায়দার আলী।

সিলেট টাইটান্স: সরাসরি চুক্তিতে: মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, মোহাম্মদ আমির, সাইম আইয়ুব। নিলাম থেকে: খালেদ আহমেদ, পারভেজ হোসেন ইমন, আফিফ হোসেন, রনি তালুকদার, আরিফুল ইসলাম, রুয়েল মিয়া, ইবাদত হোসেন, জাকির হাসান, শহিদুল ইসলাম, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, তৌফিক খান তুষার, মুমিনুল হক, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, অ্যারন জোন্স।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স: সরাসরি চুক্তিতে: তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, মোহাম্মদ নাওয়াজ, সাহিবজাদা ফারহান। নিলাম থেকে: জিসান আলম, তানজিম হাসান সাকিব, ইয়াসির আলী রাব্বি, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, হাসান মুরাদ, আব্দুল গাফফার সাকলাইন, এসএম মেহেরব, রবিউল হক, ওয়াসি সিদ্দিকী, মুশফিকুর রহিম, শাখির হোসেন শুভ্র, মোহাম্মদ রুবেল, দুশান হেমন্থ, জাহানদাদ খান।

চট্টগ্রাম রয়্যালস: সরাসরি চুক্তিতে: শেখ মেহেদী, তানভীর ইসলাম, আবরার আহমেদ। নিলাম থেকে: নাঈম শেখ, শরিফুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান জয়, আবু হায়দার রনি, মাহফিজুল ইসলাম রবিন, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, শুভাগত হোম চৌধুরী, সালমান হোসেন, জাহিদুজ্জামান খান সাগর, নিরোশান ডিকওয়েলা, অ্যাঞ্জেলো পেরেরা।

