বিজিবির বাধায় নির্মাণাধীন রিং ব্রিজ রেখেই সরে গেল বিএসএফ

বিজিবির বাধায় নির্মাণাধীন রিং ব্রিজ রেখেই সরে গেল বিএসএফ
লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার ধবলসুতি বিওপি এলাকার সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধার মুখে নির্মাণাধীন একটি রিং ব্রিজ ফেলে কৌশলে সরে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধবলসুতি বিওপির সীমান্তবর্তী ৮২৮/২ এস পিলারের কাছে একটি রিং ব্রিজ নির্মাণের চেষ্টা চালায় বিএসএফ। অভিযোগ রয়েছে, শুক্রবার জুমার নামাজের সময় সুযোগ নিয়ে তারা কাজ শুরু করে। তবে বিজিবির সতর্ক নজরদারিতে বিষয়টি দ্রুত ধরা পড়ে।
এ বিষয়ে ধবলসুতি বিওপি কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. হাসিব জানান, সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও নজরদারির অংশ হিসেবে বিএসএফের এ তৎপরতা বিজিবির নজরে আসে। বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে বিএসএফ সদস্যরা নির্মাণাধীন রিং ব্রিজ রেখে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
তিনি আরও জানান, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের একতরফা ও অননুমোদিত স্থাপনা নির্মাণ আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইনের লঙ্ঘনের শামিল। এ ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের এমন কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।
এদিকে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে বিজিবির টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।