বিজয়ের মাসের শুরুতেই প্রবাসী আয়ে উল্লম্ফন

24 Live Newspaper

২৪ ডেস্ক

বিজয়ের মাসের শুরুতেই দেশের প্রবাসী আয়ের প্রবাহে বড় ধরনের ইতিবাচক ধারা লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে প্রবাসীদের আগ্রহের কারণে চলতি মাসের শুরুর দিকেই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ডিসেম্বর মাসের প্রথম ছয় দিনে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় এসেছে ৬৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা দরে) এই অর্থের পরিমাণ সাত হাজার ৭১০ কোটি টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যান নির্দেশ করে যে, বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবারের প্রবৃদ্ধি বেশ আশাব্যঞ্জক। আগের বছরের ডিসেম্বরের প্রথম ছয় দিনে রেমিট্যান্স এসেছিল ৫৯ কোটি ৪০ লাখ ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এই স্বল্প সময়েই আয় বেড়েছে প্রায় তিন কোটি ৮০ লাখ ডলার বা ৪৬৪ কোটি টাকা। বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে উৎসাহ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনার ফলেই এই সুফল মিলছে বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরু থেকেই প্রবাসী আয়ে গতিশীলতা বজায় রয়েছে। জুলাই থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট এক হাজার ৩৬৭ কোটি ১০ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত অর্থবছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল এক হাজার ১৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলার। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এবার ১৯৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার বেশি এসেছে, যা ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ার পেছনে ব্যাংকিং চ্যানেলে এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর তৎপরতা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর আগে গত বছর রমজানের ঈদকে কেন্দ্র করে এক মাসেই তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় আসার রেকর্ডও ছিল। চলতি অর্থবছরের বিগত মাসগুলোর চিত্রেও এই ধারাবাহিকতার প্রমাণ মেলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত জুলাই মাসে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ডলার। এরপর আগস্টে ২৪২ কোটি ১৯ লাখ, সেপ্টেম্বরে ২৬৮ কোটি ৫৮ লাখ এবং অক্টোবরে ২৫৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার এসেছে। সর্বশেষ নভেম্বর মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ২৮৮ কোটি ৯৫ লাখ ২০ হাজার ডলার।

বিগত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট প্রবাসী আয় ছিল ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা তার আগের বছরের চেয়ে ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি ছিল। ওই অর্থবছরের মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলার রেমিট্যান্স আসার রেকর্ড হয়। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

