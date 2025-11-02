বিচারকদের ন্যায়নীতি ধরে রাখার আহ্বান উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের

সকল সরকারের আমলেই বিচারকদের ন্যায়নীতি ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। শনিবার ‘১৮তম বিচার বিভাগ পৃথককরণ দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান। একই সাথে, সভায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অ্যাসোসিয়েশনের স্থায়ী কার্যালয়ে এ উপলক্ষে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বিচার বিভাগের বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি বিচারকদের নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ওপর জোর দেন।
সভায় বক্তারা বলেন, সংবিধানের মৌলিক চেতনা ও বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচার বিভাগীয় ও সহায়ক কর্মচারীদের পদ সৃজন, নিজস্ব বাজেট প্রণয়নসহ আর্থিক স্বাধীনতা, এবং নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি।
আলোচনায় বক্তারা উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক সরকারের দীর্ঘদিনের অনীহার কারণে মাসদার হোসেন মামলার রায় যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়নি। অবশেষে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঐতিহাসিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেসি পৃথককরণ সম্পন্ন হয়, যা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। বক্তারা বলেন, ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই পৃথক সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা এখন সময়ের দাবি।
সভায় উপস্থিত বিচারকবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে আশা প্রকাশ করেন যে, সরকার অবিলম্বে পৃথক সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যাতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। সভা শেষে সভাপতি মো. আমিরুল ইসলাম বলেন, “স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা কেবল বিচারকদের নয়, এটি জাতির গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতেরও পূর্বশর্ত”। তিনি বিচার বিভাগের সদস্যদের সততা, পেশাদারিত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবিচল থাকার আহ্বান জানান।