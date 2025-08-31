বিকেলে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির সাথে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

নয়া দিগন্ত অনলাইন
বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সাথে আজ রোববার বিকেলে বৈঠকে বসবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠকে দলগুলোর প্রতিনিধির সাথে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও সমসাময়িক পরিস্থিতি নিয়ে নিয়ে কথা বলবেন তিনি।
গতকাল শনিবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
প্রধান উপদেষ্টা বিকেল ৩টার সময় বিএনপির সাথে, সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সাথে বৈঠকে বসবেন।
শফিকুল আলম বলেন, আগামী বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সরকার বদ্ধপরিকর। কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র নির্বাচন পেছাতে পারবে না।