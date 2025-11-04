বিএনপির প্রার্থী তালিকায় নেই যেসব প্রভাবশালী নেতার নাম

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ঘোষিত সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় স্থায়ী কমিটির সদস্য, ভাইস চেয়ারম্যান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও যুগ্ম মহাসচিবসহ অনেক সিনিয়র নেতার নাম নেই। দলের সর্বোচ্চ ফোরাম স্থায়ী কমিটির ১৪ জনের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে মহাসচিবসহ ১০ জনের নাম রয়েছে।
সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তালিকা প্রকাশ করেন।
স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে বর্ষীয়ান নেতা ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম মিয়া ও নজরুল ইসলাম খানের পাশাপাশি সেলিমা রহমানের নাম প্রথম দফার তালিকায় নেই। এর মধ্যে জমিরউদ্দিন সরকারের ছেলে ব্যারিস্টার মুহম্মদ নওশাদ জমিরের (পঞ্চগড়-১) নাম রয়েছে।
দলের ২১ জন ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে তালিকায় নাম রয়েছে সাতজনের। তবে আলোচনায় থাকা ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে শামসুজ্জামান দুদু ও আসাদুজ্জামান রিপন বাদ পড়েছেন প্রার্থী তালিকা থেকে।
চেয়ারপারসনের ৮১ জন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে দলের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন ২২ জন। মনোনয়নবঞ্চিতদের মধ্যে রয়েছেন সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল ও আবদুস সালাম।
আলোচিত কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দলের মনোনয়ন থেকে বাদ পড়েছেন। আর ছয় যুগ্ম মহাসচিবের মধ্যে তিনজন মনোনয়ন পেয়েছেন। প্রার্থী তালিকায় নেই অন্য তিন যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, আবদুস সালাম আজাদ ও হুমায়ুন কবিরের নাম।
বিএনপি থেকে সম্ভাব্য প্রার্থী হতে পারেন বলে আলোচনায় ছিলেন একাদশ সংসদের সংরক্ষিত আসনের সাবেক সদস্য রুমিন ফারহানার নাম। তবে মনোনয়ন তালিকায় এবার তার নাম দেখা যায়নি। এছাড়াও দলটির মাগুরার একটি আসন থেকে এবার দলীয় মনোনয়নের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন আলোচিত নেতা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্য সচিব রবিউল ইসলাম নয়ন। তবে তিনিও বাদ পড়েছেন এই তালিকা থেকে।