বিআরটিএ পরিচালকের ব্যাংক হিসাব জব্দে চিঠি

অর্থনৈতিক রিপোর্টার
প্রকাশ : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ২৬

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) পরিচালক শীতাংশু শেখর বিশ্বাসের ব্যাংক হিসাব জব্দে চিঠি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট।

বুধবার ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীর কাছে পাঠানো চিঠিতে শীতাংশু শেখরের এফডিআরসহ সকল হিসাব সমূহ থেকে অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তরে স্থগিতকরণ বা অবরুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ২২৩ ধারা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে এ চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

শীতাংশু শেখর বিআরটিএর রোড সেফটি শাখার পরিচালক হিসাবে কর্মরত রয়েছেন।

