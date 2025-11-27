বার্সাকে উড়িয়ে দিয়ে আলোচনায় চেলসির তরুণ তুর্কি এস্তেভাও

- খেলাধুলা ডেস্ক
ব্রাজিলিয়ান তরুণ উইলিয়ান এস্তেভাওয়ের জাদুকরী পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব। বার্সেলোনার বিপক্ষে চেলসির হয়ে একক প্রচেষ্টায় দুর্দান্ত এক গোল করে তিনি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। এই অসাধারণ নৈপুণ্যের পর অনেকেই তার মধ্যে কিংবদন্তি লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ছায়া দেখতে শুরু করেছেন।
তবে এই তুলনাকে তরুণ প্রতিভার জন্য বাড়তি চাপ হিসেবে দেখছেন চেলসির ম্যানেজার এনজো মারেসকা। তিনি এই ধরনের আলোচনার বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন, মাত্র ১৮ বছর বয়সী একজন ফুটবলারের ওপর এমন প্রত্যাশার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তার মতে, এস্তেভাওকে নিজের খেলা উপভোগ করার এবং বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।
মঙ্গলবার রাতে স্টামফোর্ড ব্রিজে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে চেলসি ৩-০ গোলের বড় ব্যবধানে ১০ জনের বার্সেলোনাকে পরাজিত করে। ম্যাচের শুরু থেকেই চাপে ছিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা। ২৭ মিনিটে ডিফেন্ডার হুলেস কুন্দের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ার পর বিরতির ঠিক আগে রোনাল্ড আরাউহোর লাল কার্ড দেখলে তাদের বিপদ আরও বাড়ে।
দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে দর্শকরা এস্তেভাওয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী হন। রিস জেমসের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত দিয়ে তিনি একাই আক্রমণে ওঠেন। বার্সেলোনার দুই ডিফেন্ডার পাও কুবার্সি এবং আরেকজনকে কাটিয়ে দুরূহ কোণ থেকে গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়ার মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান এই ব্রাজিলিয়ান তারকা।
এই গোলের মাধ্যমে এস্তেভাও একটি বিশেষ কীর্তিও গড়েছেন। কিলিয়ান এমবাপে এবং আর্লিং হালান্ডের পর তৃতীয় কিশোর খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজের প্রথম তিন ম্যাচেই গোল করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। স্পেনের লামিনে ইয়ামালের চেয়েও এই ম্যাচে উজ্জ্বল ছিলেন তিনি।
ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায় বাকরুদ্ধ ছিলেন এস্তেভাও। চেলসির হয়ে এটি তার পঞ্চম গোল হলেও এটিকে তিনি সবচেয়ে বিশেষ বলে মনে করছেন। সমর্থকদের সামনে গোল করতে পেরে উচ্ছ্বসিত এই তরুণ তারকা বলেন, ‘আমি কী বলব তা ভাবতে পারছি না। আশা করি আরও অনেক বছর গোল করে যেতে পারব।’