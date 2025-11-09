বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়ছে

স্পোর্টস রিপোর্টার
৯ নভেম্বর ২০২৫, রবিবার
হামজা-শমিতরা যোগ দেয়ার পর থেকে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে দর্শকদের। তার প্রমাণ মিলেছে সিঙ্গাপুর ও হংকং ম্যাচে। সিঙ্গাপুর ম্যাচেও টিকিট নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। হংকং ম্যাচেও দর্শকদের আগ্রহের কমতি ছিল না। অনলাইনে টিকিট ছাড়ার ত্রিশ মিনিটে বিক্রি হয়ে যায় গ্যালারির সব টিকিট। ভারত ম্যাচ নিয়েও দর্শকদের মাঝে আলাদা উন্মাদনা চোখে পড়ছে। এরইমধ্যে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্ব থেকে ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। ভারতের অবস্থাও তাই। যে কারণে ১৮ই নভেম্বরের বাংলাদেশ ভারত ম্যাচটি স্রেফ নিয়মরক্ষার। ম্যাচটি নিয়মরক্ষার হলেও প্রতিপক্ষ ভারত হলে এ নিয়ে আগ্রহ সকলের। এর সুবিধা নিয়ে তাই টিকিটের দাম ১০০ টাকা বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। সাধারাণ গ্যালারির টিকিট পাওয়া যাবে ৫০০ টাকায়। গতকাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস। এছাড়া ক্লাব হাউজ-২ এর মূল্য দুই হাজার থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। অন্য গ্যালারির টিকিট মূল্যও আনুপাতিক হারে বাড়বে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল বলেন, ‘প্রতিবেশি দেশ ভারত। এই দলটির বিপক্ষে টিকিটের চাহিদাও অনেক বেশি। তাই ইচ্ছে করেই আমরা বাংলাদেশ ও ভারত ম্যাচের টিকিটের দাম বাড়াচ্ছি। তবে খুব বেশি বাড়াইনি কিন্তু।’ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে গত জুনে সিঙ্গাপুর ও অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। ম্যাচ দু’টির সাধারণ গ্যালারির টিকিটের মূল্য ৪০০ টাকা রেখেছিল বাফুফে। অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে ভারত ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ১০ই নভেম্বর দুপুর ২টা থেকে। এর আগে জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ই নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচের টিকিট ৫ই নভেম্বর থেকে ছাড়া হলেও ভাটা পড়েছে বিক্রিতে। সাধারণ গ্যালারি ৩০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ ২ গ্যালারি ১০০০ টাকা রাখা হলেও সমর্থকদের মধ্যে তেমন আগ্রহ চোখে পড়ছে না। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ৪ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। মূলপর্বে খেলার দৌড় থেকে ছিটকে গত মাসেই। জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৮ই নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটির কোনো গুরুত্ব না থাকলেও হালকাভাবে নিচ্ছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। এরইমধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে বাংলাদেশ। শুরুতে ১৪জন নিয়ে অনুশীলন চললেও গতকাল যোগ দিয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা। হামজা চৌধুরী আগামী ১০ই নভেম্বর ও শমিত সোম যোগ দিবেন তার পরের দিন। এর আগে শিলংয়ে ভারতের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল বাংলাদেশ।