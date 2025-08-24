বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই

আমার দেশ অনলাইন
প্রকাশ : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২: ০১
আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১২: ১২
অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ও ঢাকা সফররত পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে দুই দেশের মধ্যে ১টি চুক্তি ও ৪টি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।
রোববার সকাল পৌনে ১০টার দিকে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা, নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্রসচিব আসাদ আলম সিয়াম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছেন।
তৌহিদ হোসেন ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের বৈঠকে ব্যবসা, বিনিয়োগ, কৃষি, দুই দেশের জনগণের চলাচল সুগম করাসহ দ্বিপক্ষীয় নানা বিষয় আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।