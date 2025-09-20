বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ অনুশীলন মহড়া সমাপ্ত

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২: ৪৩

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক এয়ার ফোর্সের সাত দিনব্যাপী যৌথ অনুশীলন মহড়া ‘অপারেশন প্যাসিফিক অ্যাঞ্জেল ২৫-৩’ শেষ হয়েছে।

শুক্রবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নির্দেশনা ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের বিমান বাহিনীর ঘাঁটি জহুরুল হকে মহড়াটি শেষ হয়। মহড়াটি গত ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (পরিচালন) এয়ার ভাইস মার্শাল জাভেদ তানভীর খান বক্তব্য দেন এবং দুই দেশের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here