বাংলাদেশে আর কাউকে ভয় দেখিয়ে চুপ করানো যাবে না: তাসনিম জারা

বাংলাদেশে আর কাউকে ভয় দেখিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, অপমান করে চুপ করানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. তাসনিম জারা।
মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
ডা. তাসনিম জারা বলেন, ‘ওরা ভেবেছিল ডিম ছুঁড়ে, গালি দিয়ে আমাদের ছোট করবে। কিন্তু গালি কখনো সত্যকে ঢাকতে পারে না। ভদ্রতা হারানো মানে পরাজয় মেনে নেয়া।
ওনারা অপমানের রাজনীতি করুক। আমরা মর্যাদার রাজনীতি গড়ব। মর্যাদা মানে শুধু নেতাদের সম্মান দেয়া নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের সম্মান নিশ্চিত করা। যেমন—
– একজন নাগরিক ঘুষ না দিয়েও সরকারি অফিসে সম্মান পাবে।
– একজন রোগী হাসপাতালে ভিআইপি না হয়েও সেবা পাবে।
– রাজনীতিবিদরা প্রভু না হয়ে সেবক হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবে।
– একজন নারী রাস্তায়, বাসে, বা অনলাইনে হেনস্তার শিকার হবে না।
– একজন ছাত্র মিছিলে গেলে গুলি খাবে না।
– একজন নাগরিক মন্ত্রী-এমপিদের সমালোচনা করতে পারবে কোন ভয় ছাড়া।
আমাদের মর্যাদার রাজনীতি মানে হলো: বাংলাদেশে আর কাউকে ভয় দেখিয়ে, ঘুষ খাইয়ে, অপমান করে চুপ করানো যাবে না।’