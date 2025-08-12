বর্ষসেরা হওয়া রিটজের প্রশংসায় ক্রুস

সময়টা দারুণ যাচ্ছে ফ্লোরিয়ান রিটজের। কিছুদিন আগে রেকর্ড পারিশ্রমিকে বায়ার লেভারকুজেন ছেড়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ ক্লাব লিভারপুলে যোগ দেন এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। জায়ান্টদের হয়ে নতুন মৌসুম শুরুর আগেই আরো একটি খুশির খবর পেলেন তিনি।
জার্মানির বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন রিটজ। প্রতি বছর ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভোটে সেরা ফুটবলার বেছে নেয় জার্মান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যেখানে ১৯১ ভোট পেয়ে এই স্বীকৃতি অর্জন করেছেন বর্তমান সময়ের সেরা তরুণ ফুটবলারদের একজন।
সেরা হওয়ার পথে মাইকেল ওলিস ও নিক ভোল্টেমেডকে পেছনে ফেলেছেন রিটজ। যদিও তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারেনি কেউ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওলিস পেয়েছেন ৮১ ভোট। ৭১ ভোট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন ভোল্টেমেড।
সবশেষ মৌসুমে ক্লাব কিংবা জাতীয় দল- দুই জায়গাতেই আলো ছড়িয়েছেন রিটজ। জার্মানি নেশন্স লিগের শেষ চার থেকে বিদায় নিলেও আসরে সেরা খেলোয়াড়দের একজন ছিলেন তিনি। এছাড়া লেভারকুজেনের হয়েও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন রিটজ।
রিটজ বর্ষসেরার পুরস্কার জেতায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন জার্মানি এবং রিয়াল মাদ্রিদের কিংবদন্তি ফুটবলার টনি ক্রুস। রিটজকে নিজের যোগ্য উত্তরসূরী মনে করছেন তিনি। বর্ষসেরা হিসেবে ২২ বছর বয়সী ফুটবলারের নাম ঘোষণার পর তিনি বলেন, ‘আমি তোমার চেয়ে যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে আর কারো নাম নিতে পারি না।’