বর্তমান সংবিধানের অধীনে নির্বাচনে যাবে না এনসিপি : হান্নান মাসউদ

জেলা প্রতিনিধি

নোয়াখালী
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৭:৫৩
বর্তমান সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ।

শুক্রবার ( ১৫ আগস্ট)  সন্ধ্যায় নোয়াখালী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জুলাই স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন।

আবদুল হান্নান মাসউদ অভিযোগ করেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস সব রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেছেন, যাতে তিনি ‘সেইফ এক্সিট’ নিতে পারেন। এতে অন্যান্য দলের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা সবাই দেশদ্রোহী হয়ে থাকব। সরকার আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে চায়। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারই জুলাইয়ের সবচেয়ে বড় গাদ্দার।

এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১০৬ অনুচ্ছেদের অধীনে শপথ নিলেও সেখানে নির্বাচনের দায়িত্বের কথা নেই। পরে রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজি করিয়ে ওই অনুচ্ছেদে নতুন বিধি যোগ করে নির্বাচন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, অতীতে যেভাবে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে, এবারও কি সেইভাবে নির্বাচন হবে? গণপরিষদ নির্বাচনের দাবি মেনে না নেওয়া এবং জুলাই সনদের আইনি স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে যাবে না এনসিপি।

‘জুলাই বিপ্লবী ছাত্র-জনতা’ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জুলাইয়ের পক্ষে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

