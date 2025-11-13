ফুটবল-ক্রিকেটসহ পাঁচ খেলায় বাংলাদেশের ব্যস্ততম দিন 

বাংলাদেশের পাঁচটি ডিসিপ্লিনে আজ (১৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক ম্যাচ রয়েছে। দেশের তিন শীর্ষ দলীয় খেলা ফুটবল, ক্রিকেট ও হকিতে একই দিনে ম্যাচ থাকার ঘটনা খুবই কদাচিৎ। আজ সে রকমই একটি দিন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলছে। আজ টেস্টের তৃতীয় দিন। টেস্টের দুই সেশন শেষ হওয়ার পর হকির লড়াই শুরু। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে-অফের জন্য ঢাকায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে দুপুর ২টায় শুরু হবে হকিতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান লড়াই। ক্রিকেটে তৃতীয় দিনের খেলা ও হকি ম্যাচ কাছাকাছি সময়ে শেষ হবে। এরপর ঘণ্টা দু’য়েক বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবেন ক্রীড়ামোদীরা। রাত ৮টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-নেপাল প্রীতি ফুটবল ম্যাচ।
জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলা বছরের বেশ কয়েক মাসই থাকে। ফুটবলে ফিফা উইন্ডো বছরে পাঁচটির বেশি থাকে না। পাঁচ উইন্ডো মিলিয়ে সাত-আটটি ম্যাচ খেলেন জামাল-হামজারা। এরপরও ফুটবলের সাত-আট ম্যাচের মধ্যে ক্রিকেটের খেলা পড়ে যায়। তবে হকিতে এমনও হয় যে, বছরে কোনো ম্যাচ নেই। ২০২৩ এশিয়ান গেমসের পর সিনিয়র দল আজই খেলতে নামছে।
তিন শীর্ষ দলীয় খেলার পাশাপাশি রয়েছে ব্যক্তিগত নির্ভর ডিসিপ্লিনও। আজ আর্মি স্টেডিয়ামে এশিয়ান আরচ্যারি চ্যাম্পিয়নশিপে কম্পাউন্ড নারী একক ইভেন্টে সেমিফাইনালে লড়বেন মনি। এর আগে কম্পাউন্ড মিশ্র বিভাগে স্বর্ণপদক পেতে লড়াই করবেন হিমু ও বন্যা।
সৌদির রিয়াদে ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে টেবিল টেনিস (টিটি) মিশ্র বিভাগের খেলা রয়েছে। সেখানে খৈ খৈ ও জাভেদ আহমেদ জুটি ফাইনালে খেলার জন্য বাহরাইনের মুখোমুখি হবে। সেমিফাইনালে হারলেও শীর্ষ চারে ওঠায় ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ টিটি দলের।