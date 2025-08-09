ফখরুল: তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী

- ২৪ ডেস্ক
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারেক রহমানই দেশের ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি মনে করেন, তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ৩১ দফা প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে দেশের স্বাস্থ্য খাতসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।
শনিবার (৯ আগস্ট) ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) জাতীয় কাউন্সিলে দেওয়া বক্তব্যে মির্জা ফখরুল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতিরও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘পারস্পরিক হিংসার যে কালচার তৈরি করা হয়েছে, তা আমাদের ধ্বংস করেছে, আমাদের এ কালচার থেকে বের হয়ে আসতে হবে।’
অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করেন, যার মধ্যে ওষুধ শিল্প নীতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি শুধু ভোটের অধিকার নয়, বরং দেশের মানুষের সব ধরনের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
বক্তব্যের শেষে তিনি জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানে আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।