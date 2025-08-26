ফকিন্নির পুত এবং একদল ডাকাত

যুক্তরাজ্য থেকে ডাঃ আলী জাহান
(৬ ঘন্টা আগে) ২৬ আগস্ট ২০২৫, মঙ্গলবার, ১১:১৬ পূর্বাহ্ন
সর্বশেষ আপডেট: ১২:০৭ অপরাহ্ন
১. হাসনাত আব্দুল্লাহ নাকি ফকিন্নির পুত। চেহারাও নাকি ডাকাতের মতো। এ কথাগুলো আমার নয়। দেশের সাধারণ কোনো নাগরিকের নয়। একদম সর্বোচ্চ আদালত- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আলোচিত আইনজীবী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার। টকশোর পরিচিত মুখ, মানবাধিকার রক্ষার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর এ আইনজীবীর মুখ থেকে গতকাল এ কথাগুলো বেরিয়েছে।
২. দুদিন আগে নির্বাচন কমিশন অফিসে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে (তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে এনসিপির এক নেতাকে মাটিতে ফেলে পেটানো হয়েছে) জুলাই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ সাংবাদিক সম্মেলনে তার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। তার প্রতিপক্ষ এ নারী আইনজীবীকে তিনি কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি। তার রাজনৈতিক ‘দ্বিচারিতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আর তাতেই ক্ষেপেছেন আলোচিত সেই নারী ব্যারিস্টার। হাসনাত আব্দুল্লাহকে ডাকাত এবং ফকিন্নির পুত বলে সম্বোধন করেছেন।
৩. ‘ফকিন্নির পুত, ডাকাতের মতো চেহারা’ বলে হাসনাতকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশ তো বটেই পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে প্রকাশ্যে কারও চেহারা বা আকার আকৃতি নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা বেআইনি। এই ব্যারিস্টার কি তা জানেন না? ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য এই বিলেতে কয়েক বৎসর ছিলেন। বিলেতে আইনের এ ধারা পড়েননি? প্রয়োগ দেখেননি?
৪. ফকিন্নির পুত হওয়া কি কোনো অপরাধ? হাসনাত আব্দুল্লাহ কি আল্লাহর কাছ থেকে ডাকাতের মতো চেহারা ধার করে এনেছেন? প্রশ্নের খাতিরে ধরে নিলাম তিনি একটি ফকিন্নির ঘরে জন্ম নিয়েছেন। ফকিন্নির ঘরে জন্মানো কি পাপ? এটি কোন ধরনের ভাষা? কোন ধরনের ভদ্রতা? কোন লেভেলের মাতলামি? তার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আপনি যা ইচ্ছা মন্তব্য করতে পারেন। আমি শুধু জানতে চাইছি বাংলাদেশের কোন আইনে বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিককে ফকিন্নির পুত বলে গালি দেয়া যায়। হাসনাত আব্দুল্লাহর কথা বাদই দিলাম।
৫. সেই আলোচিত ঘটনার পর যে প্রেস কনফারেন্স করেছেন, সেখানে এ আইনজীবী বলেছেন ‘ ওরা গুন্ডা নিয়ে এসেছে। আমাদেরও গুন্ডা আছে। আমরাও গুন্ডা নিয়ে আসতে পারতাম’/পারি।’ আমার জানা ছিল না বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের একজন আইনজীবী গুন্ডা পোষেন। আইনের কোন ধারায় গুন্ডা পোষাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে?
৬. গত কয়েক মাস বিশেষ করে গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশে একশ্রেণির নেতৃস্থানীয় লোকদের যে ভাষা তা দেখে আমি হতভম্ব। এক নেতা তার প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের মার্কায় (দাঁড়িপাল্লা) ভোট দিলে জীবন নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবেন না বলে হুমকি দিয়েছেন। আরেকটি স্লোগানের কারণে ‘ স্লোগানকারীদের জিহ্বা কেটে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন’।
৭. জুলাই যোদ্ধাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি (.. র পুত, রাজাকারের বাচ্চা, ফকিরের পোলা, কালো শক্তি) করে বর্তমানের শিরোনাম হয়ে আছেন সর্বোচ্চ আদালতের আরেক আইনজীবী। তাকে থামানো হয়নি। আপাতত শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি থামবেন বলে মনে হয় না।
৮. বাংলাদেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা কতো? সরকারি হিসেবে প্রায় আড়াই লাখ ভিক্ষুক। বেসরকারি হিসেবে এর কয়েক গুণ বেশি। এই ফকির এবং ফকিন্নিরা গালির উপলক্ষ হলো কখন থেকে? কেউ নিশ্চয়ই ফকির হয়ে জন্মাতে চায় না। কিন্তু ফকিন্নির ঘরের কারো কারো জন্ম হয়েই যায়। বাংলাদেশের কোন আইনে কাউকে ফকিন্নির পুত বলে গালি দেয়া যায়?
৯. হাসনাত, সারজিস, সাদিক কাইউমরা ভুল করতেই পারে। বয়স কম। কিন্তু ওরা আপনাদের কাছ থেকে কী শিষ্টাচার শিখবে?রাজনৈতিক ভুল রাজনৈতিক ভাষায় সামাল দেন। অশ্লীল শব্দ দিয়ে কথা বলা বন্ধ করুন। না হলে একদিন দেখবেন এই অশ্লীল শব্দগুলো আপনাদের দিকেই ফিরে আসছে। সেই দিন আসার আগেই সতর্ক হোন।
১০. ভালো কথা, যদি ওদেরকে না চিনতে পারেন, একবার স্মরণ করুন ৫ আগস্ট বিকেলের সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ‘আমাদের মাসুম বাচ্চারা আন্দোলন করে আমাদের বের করে এনেছে।”
লেখক- ডাঃ আলী জাহান
কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট, যুক্তরাজ্য
সাবেক সরকারি কর্মকর্তা (বিসিএস স্বাস্থ্য)
alijahanbd@gmail.com