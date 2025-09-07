প্রেস সচিব: ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, ঠেকাতে পারবে না কোনও শক্তি

পৃথিবীর কোনও শক্তিই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না এবং ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এমন দৃঢ় অবস্থানের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

রোববার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান। তিনি বলেন, ‘যেভাবে হোক ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। সেই বিষয়ে যত ধরনের প্রস্তুতি লাগে সেগুলো নেওয়া হচ্ছে।’

সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শফিকুল আলম জানান, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, গত ৫ আগস্টের পর থেকে সারা দেশে বিক্ষোভসহ প্রায় ১ হাজার ৬১৫টির মতো ঘটনা ঘটেছে, যা গড়ে প্রতিদিন চারটি। এর মধ্যে ৬০০টি ঘটনাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত।

প্রেস সচিব আরও উল্লেখ করেন, ‘একটা বিপ্লবের পরে যে চাওয়া তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে সবাই বিক্ষোভ করছেন। সবাই তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় আসছেন।’

তিনি মনে করেন, গত ১৫ বছর ধরে আগের সরকার নিপীড়ন ও বিক্ষোভ দমন করায় এখন সবাই বর্তমান সরকারের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরছেন। তিনি আশ্বাস দেন, অন্তর্বর্তী সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে এই বিষয়গুলো মোকাবিলা করছে এবং নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে।

