প্রেস সচিব: নির্বাচন ফেব্রুয়ারি মাসেই হবে, স্থগিতের কোনো সম্ভাবনা নাই

- ২৪ ডেস্ক
প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি স্থগিতের কোনো সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। যারা সন্দেহ প্রকাশ করছেন তাদের চিন্তার কিছু নেই।’
তিনি বলেন, ‘সরকার ইতোমধ্যেই নির্বাচনের সময়সূচী নির্ধারণ করেছে। বর্ষাকাল শেষে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে একটি নির্বাচনী আমেজ তৈরি হবে, যা আনন্দ এবং উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে।’
প্রেস সচিব বলেন, ‘আত্মত্যাগের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হয়ে গেলে, প্রার্থীরা জনগণের কাছে যাবেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তখন সত্যিকারের নির্বাচনী আমেজ তৈরি হবে। এতে সকল সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।’
তিনি জানান, নির্বাচন কমিশন ফেব্রুয়ারির সময়সূচী অনুসারে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সরকার একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
এদিকে মাগুরায় তিনি ছাত্রদল নেতা শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বি ও শহীদ আল আমিনের কবর জিয়ারত করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় দুজনেই শাহাদাত বরণ করেন।