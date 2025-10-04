প্রীতি ম্যাচের জন্য আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা, নতুন তিন মুখ

- খেলাধুলা ডেস্ক
বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষে আসন্ন প্রীতি ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা। যুক্তরাষ্ট্রে দুটি ম্যাচের জন্য কোচ লিওনেল স্কালোনি তিন নতুন মুখকে অন্তর্ভুক্ত করে ২৮ সদস্যের একটি দল দিয়েছেন। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ঘোষিত এই দলে অধিনায়ক হিসেবে লিওনেল মেসি থাকছেন।
দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন মিডফিল্ডার আনিবাল মরেনো, ডিফেন্ডার লাউতারো রিভেরো এবং গোলকিপার ফাকুন্দো। ২৮ বছর বয়সী মরেনো বর্তমানে ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাসের হয়ে খেলেন। ২১ বছর বয়সী রিভেরো স্বদেশি ক্লাব রিভার প্লেটের এবং ২৮ বছর বয়সী গোলকিপার ফাকুন্দো রেসিং ক্লাবের খেলোয়াড়।
এই দলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো এনজো ফার্নান্দেজ ও মার্কোস সেনেসির প্রত্যাবর্তন। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে দলে ফিরেছেন চেলসির মিডফিল্ডার এনজো। অন্যদিকে, ২০২২ সালের জুনের পর প্রথমবার দলে ডাক পেলেন ডিফেন্ডার মার্কোস সেনেসি। ২৮ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় এর আগে জাতীয় দলের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছেন।
আর্জেন্টিনা আগামী ১০ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা এবং ১৩ অক্টোবর পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মাঠে নামবে।