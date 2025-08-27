প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যর্থ তামিম-ইমন

বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং লাইনের ভরসা মনে করা হয় যে কয়েকজনকে তাদের মধ্যে তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন অন্যতম। স্বাভাবিকভাবেই নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপকে সামনে রেখে ভালো কিছুর প্রত্যাশা তাদের ওপর। যদিও প্রস্তুতিটা ভালো হয়নি ইমন ও তামিমের।
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে নিজেদের মধ্যে ভাগ হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশের স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটাররা। যেখানে লাল দলকে ৬৭ রানে হারিয়েছে সবুজ দল। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৩ রান তোলে সবুজ দল। জবাবে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় লাল দল। দুই ওপেনার ইমন ও তামিম ব্যর্থ হওয়ায় তাদের শুরুটাই ভালো হয়নি। সে ধাক্কা সামাল দিয়ে আর লড়াই করতে পারেনি লিটন দাসরা।
৭ বলে ৮ রান করে ফেরেন তামিম। ১ রান আসে ইমনের ব্যাট থেকে। ৩ বল খেলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। লাল দলের হয়ে লিটন ও তাওহীদ হৃদয় ব্যাট হাতে দাঁড়ালেও দলের বড় পরাজয় এড়াতে পারেননি। ২৭ বলে ৩৩ রান করে আউট হন লিটন। সমান বল খেলে ৫৬ রান এনে দেন হৃদয়। তার ইনিংস সাজানো ছিল ৩ চার ও ছয়টি ছয়ের মারে। এরপর আর কোনো ব্যাটার দাঁড়াতে না পারায় অনায়াসেই জয় তুলে নেয় সবুজ দল।
এর আগে সবুজ দলের হয়ে ২৭ বলে সর্বোচ্চ ৪৪ রান করেন মাহফুজুর রহমান রবিন। সৌম্য সরকারের ব্যাট থেকে আসে ৪১ রান। ২৯ বল খেলেন তিনি। ২৩ বলে ৩৫ রানের ইনিংস খেলেন জাকের আলী অনিক। এছাড়া ১২ বলে ২১ রান করেন নাজমুল হোসেন শান্ত।