প্রতিবাদের ঝড়: তামিমসহ ১৪ প্রার্থীর নির্বাচন বর্জন

- খেলাধুলা প্রতিবেদক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ‘ফিক্সিং’ ও ‘নোংরামি’ আখ্যা দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৪ জন প্রার্থী। বুধবার তারা একযোগে নিজেদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন।
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর তামিম ইকবাল সংবাদমাধ্যমের কাছে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘আপনারা বলেন ক্রিকেটে ফিক্সিং বন্ধ করতে। আগে নির্বাচনের ফিক্সিং বন্ধ করেন, এরপর ক্রিকেটের ফিক্সিং বন্ধ কইরেন।’ এই নির্বাচনকে তিনি ‘বাংলাদেশের ক্রিকেটে কালো দাগ’ হয়ে থাকবে বলেও মন্তব্য করেন।
তামিম জানান, এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তারা কোনোভাবেই যুক্ত থাকতে চান না। তার ভাষায়, ‘এখান থেকে এসে এই নোংরামির অংশ আমরা হতে পারব না।’ তিনি আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনকে ঘিরে যখন যা ইচ্ছা তাই করা হচ্ছে, যা কোনোভাবেই একটি সুন্দর প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে না।
এই সম্মিলিতভাবে সরে দাঁড়ানোকে একটি ‘প্রতিবাদ’ হিসেবে উল্লেখ করে তামিম বলেন, যারা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে ‘হেভিওয়েট’ এবং তাদের শক্তিশালী ভোটব্যাংক রয়েছে।
তিনি বলেন, ‘আপনারা যখন ইসি তালিকা দিবে যে আজকে কারা কারা প্রত্যাহার করেছেন, তাদের নামগুলা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন।’