প্রচলিত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বিএনপি

৫ আগস্টের পর ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির নিত্যনতুন ইস্যু নিয়ে অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
মঙ্গলবার জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভায় লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এই কথা বলেন।
তারেক রহমান বলেন, আগামী দিনের রাজনীতি হবে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের রাজনীতি। প্রচলিত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে চায় বিএনপি। জনগণের মধ্যে বিএনপির প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়—এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের বক্তব্যে গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। ৫ আগস্টের পর ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির নিত্যনতুন ইস্যু নিয়ে অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি অবমাননা। জনগণের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনই একমাত্র পথ। নির্বাচনের পথে বাধা এলে পতিত ফ্যাসিবাদ ফিরে আসা সহজ হবে। স্বৈরাচার আবার ফিরে আসলে সমগ্র রাষ্ট্র ক্ষতির মুখে পড়বে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।
স্বেচ্ছাসেবক দলের আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন, সংস্কারের নামে গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থা পাল্টানোর অপচেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। পিআর পদ্ধতির নামে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে দেশের জনগণের ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই। আপনি কাকে ভোট দেবেন, কে জিতবে—কেউ জানে না। জনগণের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি থাকবে না। জনগণকে আঁধারে রেখে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন—এটা কীভাবে আশা করেন।
বিএনপির রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফাকে সবচেয়ে বড় সংস্কার উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ৩১ দফা বাস্তবায়ন করলে নতুন করে আর কোনো সংস্কারের দরকার নেই।
বিএনপির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দেশের মানুষের জন্য যাদের কোনো ত্যাগ নেই, তারা নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, জামায়াত অদ্ভুত কথা বলছে, এরা তকবির তকবির করছে, এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। একটা মৌলবাদী ব্যাকওয়ার্ড-লুকিং রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি করে জনজীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি করতে চায় এরা।
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ আরও বলেন, সংস্কার কার্যক্রমে বিএনপিকে বিরোধী পক্ষ বানানোর চেষ্টা চলছে। সংবিধান সংশোধনের একমাত্র অধিকার তাদেরই, যারা জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসবে; অন্য কারও অধিকার নেই।
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসবে, তাই অনেকে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন চায় না বলেও দাবি করেন হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তার ভাষ্য, জনগণ বিএনপিকে ক্ষমতায় নিলে তাদের খেদমত করবে। আর নিত্যনতুন সিস্টেম দিয়ে নির্বাচনকে দূরে নেওয়া চলবে না। এনসিপি—যারা সরকারের সৃষ্টি, যাদের নিবন্ধনই এখনও হয়নি—তারা বলছে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না।
আলোচনা সভায় সংগঠনটির সভাপতি স. ম. জিলানীর সভাপতিত্বে সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসান। বক্তব্য রাখেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ফজলুল হক মিলন, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু, সহ-স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল, সাবেক স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শহীদ নজরুল ইসলামের ছেলে রিয়াজ আহমেদ রাজু, গুম হওয়া ঢাকা মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কাওসার হোসেনের মেয়ে লামী আকতার মিম, শহীদ ডাক্তার সাইদুর রহমানের মেয়ে সুমাইয়া আকতার, শহীদ ক্রীড়া সংগঠক শওকত আলী দিদারের স্ত্রী রাবেয়া রহমান।