পুলিশ সদরদপ্তরে রদবদল: নতুন দায়িত্বে ৬ কর্মকর্তা

24 Live Newspaper

২৪ ডেস্ক

পুলিশ সদরদপ্তরে বড় ধরনের রদবদল আনা হয়েছে। এতে প্রশাসন বিভাগসহ উপপুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) পদমর্যাদার ছয়জন কর্মকর্তাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কর্মরত এবং সদ্য যোগদান করা কর্মকর্তারা এই নতুন পদায়ন পেলেন।

বাংলাদেশ পুলিশের লোগো

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) এক অফিস আদেশের মাধ্যমে তাদের এই বদলি বা পদায়ন নিশ্চিত করা হয়। পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম ওই আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

আদেশ অনুযায়ী, পুলিশ সদরদপ্তরের লজিস্টিকস বিভাগের ডিআইজি খোন্দকার নজমুল হাসানকে সরিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাপতুন নাসরীনকে ডিআইজি হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে আশিক সাঈদকে ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট শাখার ডিআইজি করা হয়েছে। লজিস্টিকস বিভাগে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন সারোয়ার মুর্শেদ শামীম। এ ছাড়া আতিকুর রহমানকে ফিন্যান্স এবং মোস্তাফিজুর রহমানকে ডেভেলপমেন্ট শাখার ডিআইজি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here