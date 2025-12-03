পুঁজিবাজারে ৫ হাজার কোটি টাকার নতুন ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের পুঁজিবাজারে পাঁচ বছর মেয়াদি নতুন একটি ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু করা নতুন এই বন্ডের মাধ্যমে সরকার ৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

উভয় পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বন্ডটির লেনদেন শুরু হয়েছে। ডিএসই ও সিএসইর ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, নতুন বন্ডটির নাম হলো- ‘০৫ওয়াই বিজিটিবি ৩০/১১/২০৩০’। দুই স্টক এক্সচেঞ্জের বন্ডটির লেনদেন কোড- ‘টিবি৫ওয়াই১১৩০’। ডিএসইতে স্ক্রিপ্ট কোড- ‘৮৮৫৪৮’ এবং সিএসইতে ট্রেডিং আইডি ‘৫০৩১৪’।

উভয় পুঁজিবাজারে ডেবট বোর্ডের অধীনে ‘এ’ ক্যাটাগরির সিকিউরিটিজ হিসেবে বন্ডটির ইউনিট লেনদেন হবে। এর কুপন রেট হবে ১০ দশমিক ৭৯ শতাংশ, যা বছরে দুইবার দেওয়া হবে।

এই বন্ডের প্রতি ইউনিটের লেনদেন শুরুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১০১ টাকা ১৩ পয়সা। আর অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা। প্রতি লটে ১ হাজার পিস ইউনিট থাকবে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৫০ কোটি ইউনিট ইস্যু করে এই বন্ডের মাধ্যমে ৫ হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করেছে।

এর আগে, গত ২৪ নভেম্বর ১০ বছর মেয়াদি একটি বন্ডের লেনদেন শুরু হয় পুঁজিবাজারে। ওই বন্ডটি ইস্যু করে সরকার আড়াই হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। তার আগে ১০ নভেম্বর ২ বছর মেয়াদি আরেকটি ট্রেজারি বন্ডের লেনদেন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ওই বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে ৪ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

