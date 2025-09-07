পুঁজিবাজারে গত এক বছরে সর্বোচ্চে লেনদেন, ১৪৪২ কোটি টাকা!

২৪ ডেস্ক

দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) এক বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববারে সূচকের মিশ্র প্রবণতা থাকলেও লেনদেন ও বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বেড়েছে। দিন শেষে ডিএসইতে মোট ১ হাজার ৪৪১ কোটি ৯০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লোগো

বাজার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ২২ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৬৩৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। বাছাই করা ৩০টি কোম্পানির সূচক ডিএসই-৩০ আগের দিনের তুলনায় ৫ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৮৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। তবে শরিয়াহভিত্তিক কোম্পানিগুলোর সূচক ডিএসইএস ১ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ২২৯ পয়েন্টে নেমেছে।

রোববার ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ৪০০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪৮টিরই শেয়ার ও ইউনিটের দর বেড়েছে। এর বিপরীতে দাম কমেছে ১২৭টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ২৫টির দর। আগের কার্যদিবসের চেয়ে এদিন লেনদেন বেড়েছে ১০৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এর আগে গত বছরের ১১ আগস্ট ডিএসইতে ২ হাজার ১০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল, যা ছিল গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

এদিন ঢাকার পুঁজিবাজারে লেনদেনের শীর্ষে ছিল রবি আজিয়াটা পিএলসি। কোম্পানিটির মোট ৩৭ কোটি ৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট কেনাবেচা হয়েছে।

এদিকে, দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) সূচকের মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে। এক্সচেঞ্জটির সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই ২৩ পয়েন্ট বেড়ে ১৫ হাজার ৭২৫ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। সিএসইতে লেনদেন হওয়া ২৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪৮টির দর বেড়েছে, কমেছে ৮৬টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ২৬টির। দিন শেষে মোট ১৮ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে, যা আগের দিনের চেয়ে বেশি।

