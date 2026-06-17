পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য পদক্ষেপ থাকলেও আর্থিক কাঠামো দুর্বল : দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

Prothom Alo

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা

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