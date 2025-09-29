পিআর ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ইস্যুতে একমত ১২ দল

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৫৮
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ০২

সমমনা ১২টি দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকেলে রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সভা হয়। এতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন ও কল্যাণময় বাংলাদেশ নির্মাণে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে নেতারা ঐক্যমত পোষণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, গণআজাদী লীগের সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ খান, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মু. সিদ্দিকুর রহমান খান, বাংলাদেশ যুব বাঙালীর চেয়ারম্যান মু. তোফাজ্জল হোসেন, বাংলাদেশ একুশে পার্টির মহাসচিব এসএম জাকির হোসেন, মুভমেন্ট ফর প্যালেস্টাইনের প্রধান সমন্বয়কারী মু. হারুনুর রশীদ খান, বাংলাদেশে জনতা ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আবু আহাদ আল মামুন, বাংলাদেশ গণঅধিকার পার্টির চেয়ারম্যান সরকার মু. আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টির চেয়ারম্যান আবুল কাসেম মজুমদার, বাংলাদেশ নতুন ধারার জনতার পার্টির আহবায়ক মু. আব্দুল আহাদ নুর, বাংলাদেশ ইসলামী সমাজতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান মু. হাফিজুর রহমান, ন্যাশনাল মুভমেন্টের চেয়ারম্যান মু.শাহ আলম তাহের, জাতীয় অধিকার মঞ্চের মহাসচিব মৃধা মিরাজুল ইসলাম রাজ ও কাজী মু. জামাল উদ্দিন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ সাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, যুগ্মমহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, মাওলানা ইমতেয়াজ আলম ও দপ্তর সম্পাদক মাওলানা লোকমান হোসাইন জাফরি।

মতবিনিময় সভায় পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করা, জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং আগামী কল্যাণময় বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন মর্মে সবাই একমত পোষণ করেন। ইসলামী আন্দোলনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Source: https://www.dailyamardesh.com/politics/amdi2ugsdcihx

