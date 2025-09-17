পিআর ও জুলাই সনদের বিরোধিতাই ভারত-আওয়ামী লীগের ‘এজেন্ডা’

দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত ‘ভারতীয় এজেন্ডা নিয়ে মাঠে জামায়াত’ শিরোনামের প্রতিবেদনকে ‘উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন’ আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলের দাবি, আসলে পিআর পদ্ধতি ও জুলাই সনদের বিরোধিতাই ভারত ও আওয়ামী লীগের এজেন্ডার অংশ, যা জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এসব কথা বলেন।

অ্যাডভোকেট জুবায়ের বলেন, দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বানোয়াট ও অসত্য। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ডা. জাহেদুর রহমান পানি ঘোলা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। পিআর ও জুলাই সনদকে ভারতীয় এজেন্ডা আখ্যা দিয়ে তিনি আসলে আওয়ামী লীগ ও ভারতের স্বার্থই রক্ষা করছেন।’

তিনি দাবি করেন, পিআর বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতি হলো আধুনিক বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বর্তমানে প্রায় ৯১টি দেশে এটি কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আলেম-ওলামা, রাজনৈতিক নেতা এবং ছাত্রসমাজের বৃহৎ অংশ এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে। অথচ একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে, যাতে সংসদ ভারসাম্যপূর্ণ না হয় এবং গণতন্ত্র মজবুত ভিত্তি না পায়।

জামায়াতের মতে, জুলাই সনদ শুধু একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব নয়, বরং দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার রূপরেখা। এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোও ভারত-আওয়ামী লীগের কৌশলের অংশ বলে দাবি করা হয় বিবৃতিতে।

বর্তমানে জামায়াতসহ ২৫টি রাজনৈতিক দল পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি তুলেছে। তাদের মতে, এতে সংসদে সব মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটবে এবং একটি টেকসই জাতীয় সংসদ গড়ে উঠবে। জুবায়ের বলেন, ‘শিগগিরই জনগণের আন্দোলনের মুখে সরকার পিআর পদ্ধতি মেনে নিতে বাধ্য হবে। এতে গণতন্ত্র সুসংহত হবে, অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং জাতীয় স্থিতিশীলতা আসবে।’

জামায়াতের দাবি, যে মহল পিআর পদ্ধতি ও জুলাই সনদের বিরোধিতা করছে, তারাই আসলে ভারত ও আওয়ামী লীগের প্রকৃত এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। এ কারণে জনগণকে বিভ্রান্ত না করে গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে সংবাদমাধ্যমকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

