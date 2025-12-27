পাঁচ লাখ হিন্দু সাধু নিয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইমিশনে হামলার হুমকি শুভেন্দুর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আগামী জানুয়ারিতে পাঁচ লাখ হিন্দু সাধু নিয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে হামলার হুমকি দিয়েছেন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রধান ও এমএলএ শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) কলকাতায় উপ-হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দু। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি এই হুমকি দেন।

গত সপ্তাহে উপ-হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা চালিয়েছিল বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী দলগুলো। কিন্তু তখন তাদের ব্যাপক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এছাড়া বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সামনে ব্যারিকেড বসিয়েছিল তারা।

শুভেন্দু হুমকি দিয়েছেন বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর কথিত হামলা যদি বন্ধ না হয় তাহলে জানুয়ারিতে পাঁচ লাখ সাধু নিয়ে তিনি উপ-হাইকমিশনে হামলা চালাবেন।

শুভেন্দু বলেন, “আমি বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশানের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছি যদি বাংলাদেশের ২ লাখ হিন্দু তাদের নিজ দেশে সমস্যার সম্মুখীন হয়, আমরা বসে থাকব না। আজ (শুক্রবার) আমরা দাবি জানিয়েছি বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “হিন্দুদের ওপর যদি নৃশংসতা বন্ধ না হয়, জানুয়ারিতে আমি পাঁচ লাখ হিন্দু সাধু নিয়ে আসব, গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়ার পর তাদের নিয়ে আমি আসব এসব ব্যারিকেড ভাঙা ও বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে যাওয়ার জন্য।”

চলতি মাসে ময়মংসিংহের ভালুকায় দিপু দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার পর তার মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, দিপু একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন। সেখানকার দ্বন্দ্ব নিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। তার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা ও শিলিগুড়িতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা চালিয়েছে। এর জেরে ভারতীয়দের ভিসা প্রদান স্থগিত করে দিয়েছে বাংলাদেশ।

সূত্র: টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

