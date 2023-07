পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন প্রবীর কুমার সরকার

মঙ্গলবার (১১ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন বিভাগ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রবীর কুমার সরকার চলতি বছরের ২ এপ্রিল পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

প্রবীর কুমার সরকার ২০০১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) ও পরে ২০১৩ সাল থেকে পরিসংখ্যান বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রবীর কুমার সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তিনি যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংক অব ইংল্যান্ড আযোজিত ‌‌Event on Introduction to Modelling প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি BIBM থেকে Laws and Regulations in Banking বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি পরিসংখ্যান Sustainable Development Goal (SDG) Wing ও স্পেশাল স্টাডিজ অ্যান্ড প্রজেক্ট উপ-বিভাগে দায়িত্বরত রয়েছেন।

বাংলাদেশ সময়: ২৩১১ ঘণ্টা, জুলাই ১১, ২০২৩

