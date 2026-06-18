‘পঞ্চগড়ে ক্যান্টনমেন্ট চাই’, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারজিসের দাবি

পঞ্চগড়ে নতুন একটি সেনানিবাস (ক্যান্টনমেন্ট) স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।
বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেয়া এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ দাবি তুলে ধরেন তিনি।
সারজিস আলম লেখেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পঞ্চগড়ে ক্যান্টনমেন্ট চাই।’ ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ও নিরাপত্তাজনিত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জেলার জন্য করা তার এই দাবিটি দ্রুতই নেটিজেনদের নজর কাড়ে।
Source: https://www.dailyamardesh.com/politics/ncp/amdalbsz8cgyz