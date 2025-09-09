নেপালে ম্যাচ স্থগিত, একদিন আগেই ফিরছেন জামাল ভূঁইয়ারা

- খেলাধুলা ডেস্ক
নেপালে চলমান তীব্র বিক্ষোভের কারণে স্বাগতিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। এর ফলে সফর সংক্ষিপ্ত করে একদিন আগেই দেশে ফিরছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। মঙ্গলবার বিকালেই জামাল ভূঁইয়াদের বহনকারী বিমানটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবে।
সোমবার বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন তুষার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নেপালের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে ম্যাচটি আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই দেশে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সারাদেশে তরুণদের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় সোমবার দিনভরই অস্থিরতা বিরাজ করছিল। দুপুরে সংবাদ সম্মেলনের পর নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ দলকে হোটেল থেকে বের হতে দেওয়া হয়নি। যার ফলে মাঠের অনুশীলনও বাতিল করতে হয়। মূলত, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচ খেলে পরদিন বুধবার দেশে ফেরার কথা ছিল দলের।
এর আগে, গত ৬ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম প্রীতি ম্যাচে মাঠে নেমেছিল বাংলাদেশ। দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচটি স্থগিত হওয়ায় কার্যত কোনো ফল ছাড়াই সফর শেষ করতে হচ্ছে হাভিয়ের কাবরেরার শিষ্যদের।