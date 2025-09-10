নেতাকর্মীদের শান্ত থাকার কড়া নির্দেশ জামায়াতের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা যখন চরমে। কিন্তু নেতাকর্মীদের কড়া নির্দেশনা দিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।
তিনি বলেছেন, ফলাফল যাই হোক, বিজয়ী হলেও কোনো ধরনের শ্লোগান বা মিছিল করা যাবে না।
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় অবস্থানরত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে দেলোয়ার হোসেন এই নির্দেশনা দেন।
দেলোয়ার হোসেন বলেন, আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এখন পর্যন্ত এখানে সহবস্থান করেছেন, শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেছেন। ইনশাল্লাহ বিজয় আমাদের হবে। তবে বিজয়ী হলেও মিছিল করা যাবে না, শ্লোগানও দেওয়া যাবে না। আমাদের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা খুব স্পষ্ট।
ডাকসু নির্বাচন ঘিরে সারাদিনই নানা কেন্দ্র থেকে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন প্রার্থী সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন, এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে বহিরাগতদের উপস্থিতি নিয়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। শামসুন নাহার হল, ইউল্যাব স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রসহ একাধিক স্থানে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়ে অনিয়ম প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছেন।