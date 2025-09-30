নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন তারেক রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় নুরকে ফোন করে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন তিনি।
গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন।
রাশেদ খাঁন বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ফোন করেন। এ সময় তিনি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চান। কথোপকথন শেষে তিনি নুরুল হক নুরের পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।
প্রসঙ্গত, নুরুল হক নুর সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।