নুরসহ গণঅধিকার পরিষদ নেতাদের ওপর হামলায় ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন

- ২৪ ডেস্ক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করেছে সরকার। এই কমিটি হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধে সুপারিশ দেবে।
বিচারপতি মো. আলী রেজাকে সভাপতি করে গঠিত এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারকে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, কমিটি হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সুপারিশ করবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে কী করণীয়, সে বিষয়েও পরামর্শ দেবে।
তদন্ত কমিটিকে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তাসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করবে।
এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানিয়েছিলেন।
উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর ও তার সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও তাদের গুরুতর আহত করার ঘটনা ঘটে।