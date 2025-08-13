নির্বাচন পর্যবেক্ষক হতে ইসিতে তিন শতাধিক সংস্থার আবেদন

- ২৪ ডেস্ক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অংশ নিতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রতি ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। পুরোনো ৯৬টি পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিলের পর নতুন আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিন শতাধিক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে, যা এই প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
নির্বাচন কমিশন সচিবালয় মঙ্গলবার জানিয়েছে, গত ১০ আগস্ট আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত মোট ৩৩১টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। এর মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা পড়েছে ৩১৮টি এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর আরও ১৩টি আবেদন গৃহীত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মো. আশাদুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দেশে নির্বাচনী পর্যবেক্ষণে আগ্রহী যেকোনো সংস্থাকে ইসির অধীনে নিবন্ধিত হতে হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী, গত ১৮ জুলাই পূর্বের নিবন্ধিত ৯৬টি স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করে দেয় ইসি। এরপর ২৭ জুলাই নতুন করে সংস্থাগুলোকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার আহ্বান জানানো হয়েছিল, যার সময়সীমা ছিল গত রোববার পর্যন্ত।