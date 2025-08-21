নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিতে হবে

অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকারকে সেনাবাহিনী কর্তৃক সহযোগিতা করার অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন প্রধান মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী।
বুধবার চট্টগ্রামে খেলাফত আন্দোলন হাটহাজারী উপজেলার এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।
মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী বলেন, দেশের ক্রান্তিকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন এলে দেশের জনগণ সেনাবাহিনীর সাহসী ভূমিকা প্রত্যাশা করে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়ার কারণে সেনাবাহিনী কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বরং বিগত সরকারের অন্যায় আদেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন বাহিনীর কতিপয় ব্যক্তি জাতির কাছে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এবার সেনাবাহিনীর প্রতি দেশবাসীর প্রত্যাশা বেশি।তাই আগামী নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দিয়ে সারাদেশে মোতায়েন করতে হবে।
খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুফতি আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলের মহাসচিব মাওলানা ইউসুফ সাদিক হক্কানি, নায়েবে আমির মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদী, মাওলানা সাঈদুর রহমান, যুগ্মমহাসচিব মাওলানা মীর ইদ্রিস, মাওলানা সানাউল্লাহ হাফেজ্জী, হাজী জালাল উদ্দিন বকুল, প্রচার সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী, অর্থ সম্পাদক আবুল হাসান শাহজাহান, কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা গাজী ইউসুফ, মৌলভী আব্দুর রাকিব, মাওলানা মোশাররফ হোসেন রায়পুরী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শাহিন আলম চৌধুরী প্রমুখ।