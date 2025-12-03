নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীকে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে

সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আপনাদেরকে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটে খুব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে হবে। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কেবল একটি ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্ক নয়, এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর আয়োজন। ভোটদাতা ভোট দিতে আসবেন, তাদের জন্য এই আয়োজন উৎসব হয়ে উঠুক, দেশ তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করবে। দেশ যাতে স্মরণ করে, এই দেশকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এটি সত্যিই একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ছিল।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) রাজধানীর ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে আয়োজিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স ও আর্মড ফোর্সেস ওয়ার কোর্স-২০২৫-এর কোর্স সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের এটি একটি বিশেষ মাস, ডিসেম্বর। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, আমরা সবাই অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে সেই সমস্ত বীরদের স্মরণ করি। আমরা সংগ্রামের সময় সর্বস্তরের মানুষের আত্মত্যাগকেও স্মরণ করেছি। নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে জুলাই বিপ্লব সম্ভব করতে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আহত হয়েছেন সব শিক্ষার্থী ও জনগণের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। গ্র্যাজুয়েশনের এই আনন্দময় মুহূর্তে আসুন আমরা আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বাংলাদেশের সব মানুষের পক্ষে আল্লাহর কাছে দোয়া করি।
ড. ইউনূস বলেন, আজ স্নাতক হওয়ার দিনটি আপনার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক তৈরি করেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা কোর্স এবং সশস্ত্র বাহিনীর ওয়ার্ক কোর্সের সফল সমাপ্তি একটি বড় অর্জন। এই সাফল্যের জন্য আমি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। এটি আপনার বাকি জীবনের জন্য মনে রাখার জন্য একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত। আপনার কাজ, উৎসর্গ এবং অধ্যবসায় অর্জন বছরব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি এখন জাতীয় নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় নৈপুণ্য, নীতিমালা, কৌশল প্রণয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নের জটিলতা সম্পর্কে বর্ধিত বোঝাপড়ার সঙ্গে সজ্জিত উচ্চতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত।
তিনি বলেন, ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা জটিল এবং সর্বদা বিকশিত ভূরাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপকে বোঝাতে পারে। এমন এক যুগে যেখানে মাধ্যাকর্ষণের অর্থনৈতিক কেন্দ্র এশিয়ার দিকে সরে যাচ্ছে, বাংলাদেশ একটি কৌশলগত অবস্থান দখল করে রয়েছে, যা প্রচুর সুযোগ দেয়। ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের স্থিতিশীল বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য, এই অনন্য ভূকৌশলগত সুবিধাকে কাজে লাগানোর। আমি যেমন শিখেছি, জাতীয় প্রতিরক্ষা কোর্স একটি কৌশলগত স্তরের কোর্স এবং অংশগ্রহণকারীদের জাতীয় নিরাপত্তা বোঝার এবং বিশ্লেষণ করার জন্য প্রস্তুত করে, একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়িত থাকে এবং তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়ায়।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এটি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক যে সশস্ত্র বাহিনী সামরিক কৌশল ও অপারেশনাল স্তর নিয়ে কাজ করে এবং কৌশলগত ও কৌশলগত স্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন করার লক্ষ্য রাখে। এই পাঠ্যক্রমজুড়ে আপনি সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাইবার হুমকিসহ বর্তমান বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর কঠোর আলোচনা ও বিশ্লেষণে অংশ নিয়েছেন।
ড. ইউনূস বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রগতি এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা উন্নয়ন ও নির্মাণ কর্মকাণ্ডে তাদের প্রিয় অবদান প্রত্যক্ষ করে আমি গর্বিত। আমাদের দেশকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের অঙ্গীকার অনুকরণীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অতিমারির মতো জাতীয় সংকটের সময় আপনাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের নাগরিকদের কল্যাণে আপনার অবিচল নিষ্ঠাকে প্রতিফলিত করে। তাছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তিতে আপনাদের অবদান বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।