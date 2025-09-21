নির্বাচনের জন্য অর্থ সহায়তা চাইলেন জামায়াতের আমির

- ২৪ ডেস্ক
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলকে বিজয়ী করতে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর মগবাজারে দলটির কেন্দ্রীয় নারী শাখার মজলিশে তিনি এ আহ্বান জানান।
শফিকুর রহমান বলেন, জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ের স্বার্থে সবাইকে আর্থিক ত্যাগ ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।
তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফল আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। আল্লাহর রহমতে ইসলামী ছাত্রশিবির ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। ইনশাআল্লাহ এ বিজয় জাতীয় নির্বাচনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
জামায়াত আমির জানান, তারা ৩০০ আসনেই নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমরা তাদের নিয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই যারা আমাদের ভালোবাসে এবং যাদের আমরা ভালোবাসি।
গত ১৫ বছরের শাসন ব্যবস্থাকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদী শাসন’ উল্লেখ করে দাবি করেন, এ সময়ে বহু নেতাকর্মী নিহত, আহত কিংবা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে এখনও চিকিৎসাধীন। আমরা তাদের সুস্থতার জন্য দোয়া করি।
তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলে জামায়াত নেতারা নানাভাবে কারাবরণ ও দমন-পীড়নের শিকার হয়েছেন। তবে তাদের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার কারণেই আজ তুলনামূলক স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে আত্মপ্রশংসা করা যাবে না। আমাদের বিনয়ী হতে হবে এবং জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে।
