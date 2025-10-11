নিউজিল্যান্ডের কাছে উড়ে গেল বাংলাদেশের মেয়েরা

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের স্বপ্ন গড়েছিল নারী ক্রিকেটাররা। একই আশা ছিল ভক্ত-অনুরাগীদেরও। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই হলো না। ব্যাটিং বিপর্যয়ের খেসারত দিয়ে কিউই কন্যাদের কাছে বাংলাদেশ হারল ১০০ রানের বড ব্যবধানে। ম্যাচে প্রাপ্তি বলতে ব্যাট-বল হাতে রাবেয়া খানের অলরাউন্ড নৈপুণ্য আর ফাহিমা খাতুনের ব্যাটিং লড়াই।
পাকিস্তানের মেয়েদের বিপক্ষে জয় দিয়ে নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু করেছিল বাংলাদেশ। এরপর নিগার সুলতানা জ্যোতির দল হারল টানা দুই ম্যাচ। ইংল্যান্ডের পর এবার ধরাশায়ী হলো নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের কাছে। এক জয় আর দুই হারে বাংলাদেশের সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে দুই পয়েন্ট। তাতে আট দলের টুর্নামেন্টের লিগ পয়েন্ট তালিকায় এখন ষষ্ঠ স্থানে আছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
বাংলাদেশের ব্যাটিং ধসের প্রমাণ দিচ্ছে প্রথম পাঁচ ব্যাটারের স্কোর- ৪, ৩, ৪, ২, ১। তারপর ফাহিমা খাতুনের ব্যাট থেকে আসে ৩৪ রান। আর রাবেয়া খানের স্কোর ২৫। তার আগে অবশ্য বল হাতে ৩ উইকেট নেন এ লেগস্পিনার। ব্যাটিং লড়াইয়ে তাদের সঙ্গী হয়েছিলেন নাহিদা আক্তারও। তবে ১৭ রানেই থামতে হয়েছে তাকে। বাকিরা আসা-যাওয়ার মিছিলে যোগ দিয়ে সন্তুষ্ট থেকে যান সিঙ্গেল ডিজিটে। তাতে বাংলাদেশ ৩৯.৫ ওভারে থামে ১২৭ রানে।
গৌহাটিতে টস জিতে শুরুতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রানের সংগ্রহ গড়ে নিউজিল্যান্ড। ফিফটি হাঁকান সোফি ডিভাইন (৬৩) ও ম্যাচসেরা ব্রুক হলিডে (৬৯)। চতুর্থ উইকেটে দুজনে মিলে ১৬৬ বলে ১১২ রানের জুটি গড়েন। সুজি বেটস ২৯ আর ম্যাডি গ্রিন এনে দেন ২৫ রান।