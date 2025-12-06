নাহিদ: সব দল প্রস্তুত হলে তবেই নির্বাচনের তফসিল চাই

- ২৪ ডেস্ক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম মনে করেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে সব রাজনৈতিক দলের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে একটি বড় রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন। শুক্রবার রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে এসব কথা বলেন।
নির্বাচনের তারিখ বা সময়সীমা পরিবর্তনের দাবির বিষয়ে তিনি স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। তার মতে, সুনির্দিষ্ট কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সুবিধার্থে নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি বলেন, ‘আমাদের বারবার বলা হয়েছে, আমরা নির্বাচনবিরোধী। কিন্তু আমরা নির্বাচন চাই। ওদিকেই যেতে হবে।’ তবে সব দলকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনে যাওয়ার ওপর তিনি জোর দেন।
এনসিপি কারও সঙ্গে গোপন বা প্রকাশ্য কোনো সমঝোতায় যায়নি বলে দাবি করেন দলটির এই শীর্ষ নেতা। তিনি জানান, তাদের দল নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। খুব দ্রুতই তারা নিজেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন। এ ছাড়া তৃতীয় একটি জোট গঠনের বিষয়ে আলোচনা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করে নাহিদ ইসলাম বলেন, যেসব পুরোনো দলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে, তাদের ওপর সাধারণ মানুষের আর আস্থা নেই। এ কারণেই তারা রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন ও নতুন ধারা প্রবর্তন করতে চান। ‘বাংলাদেশের বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেন।
নির্বাচনের বর্তমান পরিবেশকে তিনি পুরোপুরি পর্যাপ্ত বলে মনে করেন না। তবুও সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) ইতোমধ্যে অনেক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো বিদেশি শক্তি বা রাজনৈতিক মহল চক্রান্ত না করলে তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন বলে আশা করছেন।
এনসিপির কার্যক্রম বা রাষ্ট্র সংস্কার প্রক্রিয়া কেবল নির্বাচনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। দলটির আহ্বায়ক জানান, নির্বাচনের পরেও সংস্কারের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। ভোটের মাধ্যমে তাদের এই যাত্রা থেমে না গিয়ে বরং আরও ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।