নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না

২৪ ডেস্ক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানিয়েছেন, নির্বাচন যদি ফেব্রুয়ারিতে হয়, তা হলে তাদের শহীদ ভাইদের রক্ত বৃথা যাবে। তাই তিনি নিশ্চিত করলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) আয়োজিত ‘জাতীয় যুব সম্মেলনে ২০২৫’ তিনি এই মন্তব্য করেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে, আমার যে ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে, যারা নতুন সংবিধানের জন্য রক্ত দিয়েছেন, তাদের রক্তের বিনিময় সরকারকে দিতে হবে।

তিনি আরো বলেন, একই সংবিধানে, একই ফ্যাসিবাদী সিস্টেমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে এত শহীদের ত্যাগের কোনো মানে হবে না।

যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদের আরেকটি কারখানা এখনো আছে — তা হলো বঙ্গভবন। এর পতন আপনারা আনবেন ইনশাআল্লাহ।

